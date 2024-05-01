Від початку повномасштабного вторгнення в Україні від вибухонебезпечних предметів загинули 297 людей
Київ • УНН
З початку повномасштабного російського вторгнення внаслідок вибухів небезпечних об'єктів в Україні загинуло 297 осіб, у тому числі 15 дітей, та 669 осіб, у тому числі 78 дітей, отримали поранення.
Від початку повномасштабного вторгнення унаслідок вибухів небезпечних предметів в Україні загинуло 297 людей, з них -15 дітей. Також поранення отримали 669 осіб, включаючи 78 дітей. Про це розповів пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий під час пресбрифінгу, передає кореспондент УНН.
Через російську агресію у нас залишаються потенційно замінованими близько 156 тисяч квадратних кілометрів. На жаль, за інформацією секретаріату національного органу з питань протимінної діяльності, загинуло від вибухонебезпечних предметів з початку повномасштабної російської агресії 297 людей, з них – 15 дітей, поранено 669 людей, з них – 78 дітей. Це інформація станом на сьогодні
Нагадаємо
На Сумщині очищено понад 39 га земель за допомогою машин механізованого розмінування. Всього з початку війни сапери знешкодили 9 тисяч вибухонебезпечних предметів і обстежили територію площею понад 4913 га.