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Від початку повномасштабного вторгнення в Україні від вибухонебезпечних предметів загинули 297 людей

Від початку повномасштабного вторгнення в Україні від вибухонебезпечних предметів загинули 297 людей

Київ • УНН

 • 17905 перегляди

З початку повномасштабного російського вторгнення внаслідок вибухів небезпечних об'єктів в Україні загинуло 297 осіб, у тому числі 15 дітей, та 669 осіб, у тому числі 78 дітей, отримали поранення.

Від початку повномасштабного вторгнення унаслідок вибухів небезпечних предметів в Україні загинуло 297 людей, з них -15 дітей. Також поранення отримали 669 осіб, включаючи 78 дітей. Про це розповів пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий під час пресбрифінгу, передає кореспондент УНН.

Через російську агресію у нас залишаються потенційно замінованими близько 156 тисяч квадратних кілометрів. На жаль, за інформацією секретаріату національного органу з питань протимінної діяльності, загинуло від вибухонебезпечних предметів з початку повномасштабної російської агресії 297 людей, з них – 15 дітей, поранено 669 людей, з них – 78 дітей. Це інформація станом на сьогодні

– розповів Олександр Хорунжий.

Нагадаємо

На Сумщині очищено понад 39 га земель за допомогою машин механізованого розмінування. Всього з початку війни сапери знешкодили 9 тисяч вибухонебезпечних предметів і обстежили територію площею понад 4913 га.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Війна
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