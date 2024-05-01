Від початку повномасштабного вторгнення в Україні від вибухонебезпечних предметів загинули 297 людей

Від початку повномасштабного вторгнення унаслідок вибухів небезпечних предметів в Україні загинуло 297 людей, з них -15 дітей. Також поранення отримали 669 осіб, включаючи 78 дітей. Про це розповів пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий під час пресбрифінгу, передає кореспондент УНН.

Через російську агресію у нас залишаються потенційно замінованими близько 156 тисяч квадратних кілометрів. На жаль, за інформацією секретаріату національного органу з питань протимінної діяльності, загинуло від вибухонебезпечних предметів з початку повномасштабної російської агресії 297 людей, з них – 15 дітей, поранено 669 людей, з них – 78 дітей. Це інформація станом на сьогодні