С начала полномасштабного вторжения в Украине от взрывоопасных предметов погибли 297 человек

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
  •  22013 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
  •  42341 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
  •  54842 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
  •  93387 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
  •  98467 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

Эксклюзив
Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий
  •  102885 просмотра

Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий

Эксклюзив
Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение
30 апреля 2024, 11:59  •  124823 просмотра

Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение

Эксклюзив
В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов
30 апреля 2024, 11:29  •  120056 просмотра

В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов

Эксклюзив
Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА
30 апреля 2024, 07:46  •  128245 просмотра

Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА

Эксклюзив
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
29 апреля 2024, 17:02  •  154600 просмотра

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

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В Гаити бывшего председателя Сената назначили главой переходного совета после волны насилия

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В Часовом Яру остается почти 700 гражданских лиц - ОВА

В Часовом Яру остается почти 700 гражданских лиц - ОВА

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Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
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В Институте Шалимова рассказали о мультиорганном донорском заборе у донора со смертью мозга

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29 апреля 2024, 11:08  •  223579 просмотра

С начала полномасштабного вторжения в Украине от взрывоопасных предметов погибли 297 человек

С начала полномасштабного российского вторжения в результате взрывов опасных объектов в Украине погибло 297 человек, в том числе 15 детей, и 669 человек, в том числе 78 детей, получили ранения.

Война •   •  7877 просмотра
С начала полномасштабного вторжения в Украине от взрывоопасных предметов погибли 297 человек

В Гаити бывшего председателя Сената назначили главой переходного совета после волны насилия

Переходный совет Гаити назначил Эдгара Леблана своим председателем, а Фрица Белизера - премьер-министром, стремясь восстановить безопасность и подготовиться к выборам в охваченной насилием карибской стране.

Новости Мира •   •  7178 просмотра
В Гаити бывшего председателя Сената назначили главой переходного совета после волны насилия

В Часовом Яру остается почти 700 гражданских лиц - ОВА

Почти 700 мирных жителей остаются в ловушке в городе Часов Яр Донецкой области, а властям и волонтерам становится все труднее доставлять гуманитарную помощь из-за вражеских обстрелов всех дорог.

Общество •   •  8626 просмотра
В Часовом Яру остается почти 700 гражданских лиц - ОВА

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Украинские разработчики зарегистрировали на платформе Brave1 более 1600 разработок в 12 вертикалях, из которых более 200 используют методы искусственного интеллекта и машинного обучения.

Война •   •  42341 просмотра
Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

В Институте Шалимова рассказали о мультиорганном донорском заборе у донора со смертью мозга

Институт Шалимова описал процесс мультиорганного донорства от донора с диагностированной смертью мозга, включая детали диагностики смерти мозга, процедуры извлечения органов, сопоставления органов и протоколы транспортировки.

Общество •   •  7056 просмотра
В Институте Шалимова рассказали о мультиорганном донорском заборе у донора со смертью мозга

ГСЧС предупреждает: каждый гражданин должен знать где находится укрытие перед тем как идти в церковь

Каждый гражданин перед посещением церкви на Пасху должен проверить местонахождение ближайшего укрытия на случай воздушной атаки.

Общество •   •  7300 просмотра
ГСЧС предупреждает: каждый гражданин должен знать где находится укрытие перед тем как идти в церковь

россияне ударили дроном и из артиллерии по Никополю: есть пострадавшие, повреждена больница

В Никополе, Днепропетровская область, четыре человека получили ранения в результате ударов российской артиллерии и дрона-камикадзе. Были повреждены больница, школа, спортивная площадка и жилые дома.

Война •   •  6969 просмотра
россияне ударили дроном и из артиллерии по Никополю: есть пострадавшие, повреждена больница

Кибератаки и перехват телетрансляций: шведская полиция видит угрозы Евровидению

В отчете шведской полиции перечислены потенциальные угрозы для Евровидения в Мальме, включая кибератаки, DoS-атаки, гражданское неповиновение и перехват телевизионных трансляций.

Культура •   •  6572 просмотра
Кибератаки и перехват телетрансляций: шведская полиция видит угрозы Евровидению

В Украине на Пасху будут дежурить более 7 тысяч спасателей

Более 7 000 спасателей и более 2200 единиц спецтехники будут дежурить в Украине для реагирования на возможные чрезвычайные ситуации во время Пасхальных праздников.

Общество •   •  6462 просмотра
В Украине на Пасху будут дежурить более 7 тысяч спасателей

Количество раненых из-за удара рф по Золочеву на Харьковщине возросло до шести: травмировался 11-летний мальчик

Шесть человек, в том числе 11-летний мальчик, были ранены в результате российского авиаудара по Золочеву в Харьковской области. Мужчина и его 38-летняя дочь погибли.

Война •   •  7152 просмотра
Количество раненых из-за удара рф по Золочеву на Харьковщине возросло до шести: травмировался 11-летний мальчик