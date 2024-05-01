С начала полномасштабного вторжения в Украине от взрывоопасных предметов погибли 297 человек

С начала полномасштабного вторжения в результате взрывов опасных предметов в Украине погибло 297 человек, из них - 15 детей. Также ранения получили 669 человек, включая 78 детей. Об этом рассказал пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий во время пресс-брифинга, передает корреспондент УНН.

Из-за российской агрессии у нас остаются потенциально заминированными около 156 тысяч квадратных километров. К сожалению, по информации секретариата национального органа по вопросам противоминной деятельности, погибло от взрывоопасных предметов с начала полномасштабной российской агрессии 297 человек, из них - 15 детей, ранены 669 человек, из них - 78 детей. Это информация по состоянию на сегодня - рассказал Александр Хорунжий.

Напомним

На Сумщине очищено более 39 га земель с помощью машин механизированного разминирования. Всего с начала войны саперы обезвредили 9 тысяч взрывоопасных предметов и обследовали территорию площадью более 4913 га.