Від отруєння алкоголем в Україні померло вже 67 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Станом на 3 листопада в Україні зареєстровано 144 випадки отруєнь фальсифікованим небезпечним алкоголем, з них 67 завершилися летально. Про це УНН повідомили в прес-службі Держпродспоживслужби.
За оперативним повідомленням Держпродспоживслужби в Харківській області, зареєстровано новий летальний випадок у жительки смт Близнюки Близнюківського району.
Загальна кількість випадків отруєнь фальсифікованим алкоголем по Харківській області становить 98, з них померли — 51 особа.
У Донецькій, Луганській, Житомирській областях, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях нових випадків отруєнь сурогатами алкоголю не зареєстровано.
Нагадаємо, за словами нардепа С.Тригубенка, Держпродспоживслужба не реагує належним чином на масові отруєння алкоголем.
Так, зокрема, він наголошує на тому, що перевірки стихійних та легальних точок продажу алкоголю почалися лише за декілька місяців потому, як були зафіксовані перші випадки отруєнь.