От отравления алкоголем в Украине умерло уже 67 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. По состоянию на 3 ноября в Украине зарегистрировано 144 случая отравлений фальсифицированным опасным алкоголем, из них 67 завершились летально. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпродпотребслужбы.
По оперативным сообщениям Госпродпотребслужбы в Харьковской области, зарегистрирован новый летальный случай у жительницы пгт Близнюки Близнюковского района.
Общее количество случаев отравлений фальсифицированным алкоголем по Харьковской области составляет 98, из них умерли - 51 человек.
В Донецкой, Луганской, Житомирской областях, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях новых случаев отравлений суррогатами алкоголя не зарегистрировано.
Напомним, по словам нардепа С.Тригубенко, Госпродпотребслужба не реагирует должным образом на массовые отравления алкоголем.
Так, в частности, он отмечает, что проверки стихийных и легальных точек продажи алкоголя начались лишь через несколько месяцев после того, как были зафиксированы первые случаи отравлений.