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15 марта, 19:03 • 115369 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 167036 просмотра

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15 марта, 13:22 • 138224 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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15 марта, 12:52 • 112929 просмотра

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Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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От отравления алкоголем в Украине умерло уже 67 человек

От отравления алкоголем в Украине умерло уже 67 человек

Киев • УНН

 • 9198 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. По состоянию на 3 ноября в Украине зарегистрировано 144 случая отравлений фальсифицированным опасным алкоголем, из них 67 завершились летально. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпродпотребслужбы.

По оперативным сообщениям Госпродпотребслужбы в Харьковской области, зарегистрирован новый летальный случай у жительницы пгт Близнюки Близнюковского района.

Общее количество случаев отравлений фальсифицированным алкоголем по Харьковской области составляет 98, из них умерли - 51 человек.

В Донецкой, Луганской, Житомирской областях, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях новых случаев отравлений суррогатами алкоголя не зарегистрировано.

Напомним, по словам нардепа С.Тригубенко, Госпродпотребслужба не реагирует должным образом на массовые отравления алкоголем.

Так, в частности, он отмечает, что проверки стихийных и легальных точек продажи алкоголя начались лишь через несколько месяцев после того, как были зафиксированы первые случаи отравлений.

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