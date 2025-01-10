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Від графічного дизайну до менеджменту: за підтримки програми "МХП Поруч" створили Центр ветеранського розвитку на базі навчального закладу в Києві

Від графічного дизайну до менеджменту: за підтримки програми "МХП Поруч" створили Центр ветеранського розвитку на базі навчального закладу в Києві

Київ • УНН

 • 23398 перегляди

Від графічного дизайну до менеджменту: за підтримки програми "МХП Поруч" створили Центр ветеранського розвитку на базі навчального закладу в Києві.

Благодійний фонд "МХП-Громаді", у межах програми "МХП Поруч", спільно з Київським фаховим коледжем прикладних наук підтримали створення Центру ветеранського розвитку, передає УНН.

Деталі

Центр ветеранського розвитку є частиною загальнонаціонального проєкту зі створення мережі центрів у закладах фахової передвищої освіти України. Тут ветерани та ветеранки, які повертаються додому, зможуть опанувати все, що потрібно для нової кар'єри: від графічного дизайну до менеджменту.

Окрім того, фахівці Центру, за потреби, допоможуть ветеранам, які повертаються до мирного життя, зі стартом власного бізнесу.

Це просто must have для тих, хто хоче рухатись вперед і не звик стояти на місці. Рескілінг – це перепідготовка, яка допомагає ветеранам знайти себе в нових професіях та перспективних галузях

- коментують в «МХП-Громаді».

Центр є частиною загальнонаціонального проєкту зі створення мережі центрів у закладах фахової передвищої освіти України. Його головна мета – допомогти ветеранам і ветеранкам знайти себе через:

  • Освіту: курси графічного дизайну, вебдизайну, проєктування і створення одягу, взуття та аксесуарів, запуск власного бренду, менеджменту та багато іншого.
    • Психологічну підтримку: консультації для подолання стресу та адаптації до мирного життя.
      • Розвиток бізнесу: члени родин ветеранів можуть отримати допомогу у відкритті родинного бізнесу, пошуку грантів і створенні стартапів.

        Для цього фахівці Київського фахового коледжу прикладних наук розробили програми короткострокових курсів.

        "Це більше, ніж освітній проєкт – це про повернення віри у свої сили. Ми допомагаємо захисникам та захисницям побудувати нове життя через знання та розвиток", - коментує директорка коледжу Ганна Щуцька.

        "Ми віримо в силу освіти для відновлення і нового старту ветеранів. Рескілінг відкриває для них двері до сучасних професій, і наш Фонд пишається тим, що допомагає створювати такі можливості для українських громад", - підкреслює член Ради розвитку громад благодійного фонду "МХП-Громаді" Павло Мороз.

        Дізнатися деталі роботи новоствореного Центру можна шляхом звернення до Київського фахового коледжу прикладних наук, написавши повідомлення у дірект @kcas.official

        Додамо, що у 2025 році "МХП-Громаді" у межах програми МХП Поруч запланував низку проєктів із рескілінгу ветеранів, які допоможуть їм будувати нове життя.

        "Ваші бойові навички – це міцний фундамент для будь-якої справи. Просто треба знайти, як їх правильно застосувати в цивільному житті. І в цьому точно допоможе рескілінг", - підкреслили в "МХП-Громаді".

        Довідка

        "МХП-Громаді" - український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія - комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 13 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

        "‎МХП Поруч"‎ - програма індивідуального супроводу та комплексної підтримки військових, ветеранів та їхніх родин. Спрямована на співробітників та жителів громад, де присутні підприємства МХП. Програма підтримує військових, ветеранів та їхні родини під час служби та після повернення з війни: гуманітарна допомога військовим частинам; медобстеження, лікування і реабілітація; юридична та психологічна підтримка; соціальна реінтеграція; професійна адаптація та інклюзивні спортивні заходи.

        Лілія Подоляк

        Лілія Подоляк

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