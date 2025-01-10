От графического дизайна до менеджмента: при поддержке программы "МХП Поруч" создали Центр ветеранского развития на базе учебного заведения в Киеве.

Благотворительный фонд "МХП-Громаді", в рамках программы "МХП Поруч", совместно с Киевским профессиональным колледжем прикладных наук поддержали создание Центра ветеранского развития, передает УНН.

Детали

Центр ветеранского развития является частью общенационального проекта по созданию сети центров в учреждениях профессионального предвысшего образования Украины. Здесь ветераны и ветеранки, которые возвращаются домой, смогут овладеть всем, что нужно для новой карьеры: от графического дизайна до менеджмента.

Кроме того, специалисты Центра, при необходимости, помогут ветеранам, которые возвращаются к мирной жизни, со стартом собственного бизнеса.

Это просто must have для тех, кто хочет двигаться вперед и не привык стоять на месте. Рескилинг - это переподготовка, которая помогает ветеранам найти себя в новых профессиях и перспективных отраслях - комментируют в «МХП-Громаді».

Центр является частью общенационального проекта по созданию сети центров в учреждениях профессионального предвысшего образования Украины. Его главная цель - помочь ветеранам и ветеранкам найти себя через:

Образование: курсы графического дизайна, веб-дизайна, проектирование и создание одежды, обуви и аксессуаров, запуск собственного бренда, менеджмента и многое другое.

Психологическую поддержку: консультации для преодоления стресса и адаптации к мирной жизни.

Развитие бизнеса: члены семей ветеранов могут получить помощь в открытии семейного бизнеса, поиске грантов и создании стартапов.

Для этого специалисты Киевского профессионального колледжа прикладных наук разработали программы краткосрочных курсов.

"Это больше, чем образовательный проект - это о возвращении веры в свои силы. Мы помогаем защитникам и защитницам построить новую жизнь через знания и развитие", - комментирует директор колледжа Анна Щуцкая.

"Мы верим в силу образования для восстановления и нового старта ветеранов. Рескилинг открывает для них двери к современным профессиям, и наш Фонд гордится тем, что помогает создавать такие возможности для украинских громад", - подчеркивает член Совета развития громад благотворительного фонда "МХП-Громаді" Павел Мороз.

Узнать детали работы нового Центра можно путем обращения в Киевский профессиональный колледж прикладных наук, написав сообщение в директ @kcas.official

Добавим, что в 2025 году "МХП-Громаді" в рамках программы "МХП Поруч" запланировал ряд проектов по рескилингу ветеранов, которые помогут им строить новую жизнь.

"Ваши боевые навыки - это прочный фундамент для любого дела. Просто надо найти, как их правильно применить в гражданской жизни. И в этом точно поможет рескилинг", - подчеркнули в "МХП-Громаді".

Справка

"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 13 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддомы, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

"МХП Поруч" - программа индивидуального сопровождения и комплексной поддержки военных, ветеранов и их семей. Направлена на сотрудников и жителей общин, где присутствуют предприятия МХП. Программа поддерживает военных, ветеранов и их семьи во время службы и после возвращения с войны: гуманитарная помощь военным частям; медобследование, лечение и реабилитация; юридическая и психологическая поддержка; социальная реинтеграция; профессиональная адаптация и инклюзивные спортивные мероприятия.