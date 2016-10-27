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Від алкогольного отруєння на Рівненщині помер чоловік

Від алкогольного отруєння на Рівненщині помер чоловік

Київ • УНН

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РІВНЕ-КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Від гострого отруєння алкоголем помер 32-річний житель села Малий Стидин Костопільського району. Вчора, 26 жовтня, чоловіка поблизу огорожі приватного будинку виявив односелець, повідомили УНН у відділі комунікації управління Національної поліції в Рівненській області.

Слідчі з’ясували, що чоловік напередодні вживав спиртне в місцевому кафе. Після надмірної дози зміг пройти додому ще півкілометра та впав. Експертиза показала, що причиною смерті стала гостра інтоксикація організму алкоголем.

Чоловік, який проживав із батьками, старшим і молодшим братами, ніде не працював і зловживав спиртним.

Відомості за фактом його смерті були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, прокуратура Харківської області погодила повідомлення про підозру двом продавчиням сільського магазину у Вовчанському районі, які незаконно реалізовували неякісний алкоголь.

Українські Національні Новини

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