Від алкогольного отруєння на Рівненщині помер чоловік
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Від гострого отруєння алкоголем помер 32-річний житель села Малий Стидин Костопільського району. Вчора, 26 жовтня, чоловіка поблизу огорожі приватного будинку виявив односелець, повідомили УНН у відділі комунікації управління Національної поліції в Рівненській області.
Слідчі з’ясували, що чоловік напередодні вживав спиртне в місцевому кафе. Після надмірної дози зміг пройти додому ще півкілометра та впав. Експертиза показала, що причиною смерті стала гостра інтоксикація організму алкоголем.
Чоловік, який проживав із батьками, старшим і молодшим братами, ніде не працював і зловживав спиртним.
Відомості за фактом його смерті були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, прокуратура Харківської області погодила повідомлення про підозру двом продавчиням сільського магазину у Вовчанському районі, які незаконно реалізовували неякісний алкоголь.