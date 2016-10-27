От алкогольного отравления в Ровенской области умер человек
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 27 октября. УНН. От острого отравления алкоголем умер 32-летний житель села Малый Стыдин Костопольского района. Вчера, 26 октября, мужчину вблизи забора частного дома обнаружил односельчанин, сообщили УНН в отделе коммуникации управления Национальной полиции в Ровенской области.
Следователи выяснили, что мужчина накануне употреблял спиртное в местном кафе. После чрезмерной дозы смог пройти домой еще полкилометра и упал. Экспертиза показала, что причиной смерти стала острая интоксикация организма алкоголем.
Человек, который проживал с родителями, старшим и младшим братьями, нигде не работал и злоупотреблял спиртным.
Сведения по факту его смерти были внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, прокуратура Харьковской области согласовала сообщение о подозрении двум продавцам сельского магазина в Волчанском районе, что незаконно реализовывали некачественный алкоголь.