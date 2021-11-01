Від 6° морозу до 17° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

За прогнозом синоптиків, 1 листопада без опадів, лише на Одещині та Миколаївщині вдень місцями невеликий дощ.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, на Одещині до 8° тепла, в Карпатах подекуди 1-6° морозу; вдень 9-14° тепла, у південних областях до 17°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 9-14°, у Києві вночі 2-4° тепла, вдень 11-13°.

Додамо

Сьогодні, 1 листопада, у світі відзначають День народження Європейського Союзу, День працівника соціальної сфери України та День вегана. Віряни сьогодні святкують День Усіх Святих.