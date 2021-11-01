От 6° мороза до 17° тепла: прогноз погоды на сегодня

Детали

По прогнозу синоптиков, 1 ноября без осадков, лишь в Одесской и Николаевской областях днем местами небольшой дождь.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 0-5° тепла, в Одесской области до 8° тепла, в Карпатах местами 1-6° мороза; днем 9-14° тепла, в южных областях до 17°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 9-14°, в Киеве ночью 2-4° тепла, днем 11-13°.

Добавим

Сегодня, 1 ноября, в мире отмечают День рождения Европейского Союза, День работника социальной сферы Украины и День вегана. Верующие сегодня празднуют День Всех Святых.