1 листопада відзначають День працівника соціальної сфери України та день народження ЄС

День народження Європейського Союзу

1 листопада свiтова спільнота вiдзначає День заснування Європейського Союзу. ЄС утворився на основі підписаного 7-го лютого 1992-го року Маастрихтського договору, який набув чинності 1-го листопада 1993 — го року i який заклав основи існування Єдиної Європи в тому вигляді, в якому ми знаємо її сьогодні.

Сьогоднi Європейський Союз — економічний та політичний союз 28 держав-членів, що розташовані здебільшого у Європі. Європейський Союз — це сім’я демократичних європейських країн, які об’єдналися заради миру та процвітання. Євросоюз — це не держава, що має замінити існуючі держави, і він також значно більший за будь-яку міжнародну організацію. Країни, що входять до ЄС, заснували спільні інституції, яким було делеговано частину їхніх суверенних повноважень, завдяки чому стало можливо демократично приймати рішення з конкретних питань, які становлять спільний інтерес, на європейському рівні. Європейський Союз створив спільну валюту, динамічний спільний ринок, в якому люди, послуги, товари і капітал пересуваються вільно. ЄС намагається зробити так, щоб внаслідок соціального прогресу та справедливої конкуренції якомога більше людей могли скористатися перевагою спільного ринку.

День працівника соціальної сфери України

У першу неділю листопада традиційно відзначається День працівника соціальної сфери, внесений у календар професійних свят указом Президента України в 1999 році. Наше життя проходить в колективі й обумовлено нашим соціальним оточенням. Тому, опинившись у складних життєвих обставинах, ми розраховуємо не лише на власні сили, а й на допомогу близьких, громади, держави.

Соціально орієнтована держава, в якій людина визнана найбільшою цінністю, завжди прагне досягнути суспільної злагоди і стабільності заради безпеки й процвітання. Вирішується це питання шляхом надання громадянам можливості для розвитку власного потенціалу, попередження та послаблення дії обставин, що негативно впливають на життя, стан здоров’я і розвиток особи, функціонування сім’ї.

Соціальна сфера в Україні представлена широким спектром державних, комунальних, громадських, комерційних установ, організацій, об’єднань. Тільки в державній соціальній сфері працює понад 40 тисяч осіб. Саме вони кожного дня опікуються тим, щоб громадяни похилого віку, особи з інвалідністю, сім’ї з дітьми та всі, хто опинився в складній життєві ситуації, отримали необхідну соціальну допомогу.

День вегана

Міжнародний день вегана відзначається з 1994 року щорічно 1 листопада, в річницю першої “Веганської спільноти”, утвореної 1944 року у Великій Британії.

Веганізм (веганство) — це спосіб життя, який характеризується, зокрема, надзвичайно ретельним вегетаріанством. Вегани — прихильники веганізму — харчуються і користуються тільки рослинними продуктами, без жодних компонентів тваринного походження.

Слово “веган” утворив Дональд Вотсон із перших трьох і двох останніх букв англійського слова “vegetarian” (українською “вегетаріанець”, “вегетаріанський”). Цей термін стало вживати “Веганське товариство”, засноване Вотсоном у листопаді 1944 року в Лондоні.

Вегани — це надзвичайно ретельні вегетаріанці, які не тільки вилучили зі свого раціону м’ясо та рибу, але й будь-які інші продукти тваринного походження — яйця, молоко, мед тощо. Вони не носять одягу зі шкіри, хутра, вовни, шовку та навіть не користуються продуктами, які тестувалися на тваринах.

Причини відмови можуть бути різними, але головна — небажання бути причетним до вбивства тварин і жорстокого поводження з ними.

Релігійні свята

Сьогодні віряни шанують День Усіх Святих — християнське свято, день пам’яті всіх шанованих Церквою святих. Термін “Усі святі” охоплює як канонізованих святих, так і тих, хто залишився невідомим за життя.

У Православній Церкві День усіх святих (або Неділя усіх святих) святкується в першу неділю після П’ятидесятниці, тобто у восьму неділю після Великодня (Пасхи). Це свято завершує коло перехідних свят.

У понеділок, 1 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Дмитро, Іван, Леонід, Михайло, Микола, Павло, Петро, Сергій, а також Фелікс.