1 ноября отмечают День работника социальной сферы Украины и день рождения ЕС

День рождения Европейского Союза

1 ноября мировое сообщество отмечает День основания Европейского Союза. ЕС образовался на основе подписанного 7 февраля 1992 года Маастрихтского договора, который вступил в силу 1 ноября 1993 года и заложил основы существования Единой Европы в том виде, в котором мы знаем ее сегодня.

Сегодня Европейский Союз является экономическим и политическим союзом 28 государств-членов, расположенных в основном в Европе. Европейский Союз — это семья демократических европейских стран, которые объединились ради мира и процветания. Евросоюз — это не государство, которое должно заменить существующие государства, и он также значительно больше любой международной организации. Входящие в ЕС страны основали совместные институты, которым была делегирована часть их суверенных полномочий, благодаря чему стало возможно демократически принимать решения по конкретным вопросам, представляющим общий интерес, на европейском уровне. Европейский Союз создал общую валюту, динамичный общий рынок, в котором люди, услуги, товары и капитал передвигаются свободно. ЕС пытается сделать так, чтобы в результате социального прогресса и справедливой конкуренции как можно больше людей могли воспользоваться преимуществом общего рынка.

День работника социальной сферы Украины

Первое воскресенье ноября традиционно отмечается День работника социальной сферы, внесенный в календарь профессиональных праздников указом Президента Украины в 1999 году. Наша жизнь проходит в коллективе и обусловлена нашим социальным окружением. Поэтому, оказавшись в сложных жизненных обстоятельствах, мы рассчитываем не только на свои силы, но и на помощь близких, общины, государства.

Социально ориентированное государство, в котором человек признан наибольшей ценностью, всегда стремится достичь общественного согласия и стабильности ради безопасности и процветания. Решается этот вопрос путем предоставления гражданам возможности для развития собственного потенциала, предупреждения и ослабления действия негативно влияющих на жизнь обстоятельств, состояние здоровья и развитие личности, функционирование семьи.

Социальная сфера представлена широким спектром государственных, коммунальных, общественных, коммерческих учреждений, организаций, объединений. Только в государственной социальной сфере работает более 40 тысяч человек. Именно они каждый день заботятся о том, чтобы пожилые граждане, лица с инвалидностью, семьи с детьми и все, кто оказался в сложной жизненной ситуации, получили необходимую социальную помощь.

День вегана

Международный день вегана отмечается с 1994 года ежегодно 1 ноября, в годовщину первого “Веганского сообщества”, образованного в 1944 году в Великобритании.

Веганизм (веганство) — это образ жизни, характеризующийся, в частности, чрезвычайно тщательным вегетарианством. Веганы — приверженцы веганизма — питаются и пользуются только растительными продуктами, без компонентов животного происхождения.

Слово “веган” образовал Дональд Уотсон из первых трех и двух последних букв английского слова “vegetarian” (на украинском “вегетарианец”, “вегетарианский”). Этот термин стал употреблять “Веганское общество”, основанное Уотсоном в ноябре 1944 года в Лондоне.

Веганы — это очень усердные вегетарианцы, которые не только изъяли из своего рациона мясо и рыбу, но и любые другие продукты животного происхождения — яйца, молоко, мед и т.д. Они не носят одежды из кожи, меха, шерсти, шелка и даже не пользуются продуктами, которые тестировались на животных.

Причины отказа могут быть разными, но главная — нежелание быть причастным к убийству животных и жестокому обращению с ними.

Религиозные праздники

Сегодня верующие чтят День Всех Святых — христианский праздник, день памяти всех чтимых Церковью святых. Термин Все святые охватывает как канонизированных святых, так и тех, кто остался неизвестным при жизни.

В Православной Церкви День всех святых (или Воскресенье всех святых) отмечается в первое воскресенье после Пятидесятницы, то есть в восьмое воскресенье после Пасхи (Пасхи). Этот праздник завершает круг переходных праздников.

В понедельник, 1 ноября, именины отмечают владельцы таких имен: Дмитрий, Иван, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Сергей, а также Феликс.