1 ноября отмечают День работника социальной сферы Украины и день рождения ЕС

$41.320.07
47.030.11
ukru
Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 30684 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 64796 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 112552 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 106581 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 60779 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 71784 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 186156 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150375 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

14 апреля, 12:59 • 158130 просмотра

Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

Эксклюзив
14 апреля, 11:31 • 138563 просмотра

Фейковая инвалидность: сколько работников государственных и правоохранительных органов в поле зрения следователей – ответ ГБР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
4м/с
38%
Популярные новости

На Донетчине ВСУ вернули под контроль населенный пункт Днепроэнергия - Наев

15 апреля, 12:43 • 12684 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 17080 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 15053 просмотра

Вопрос территорий для нас является красной линией: Зеленский о заявлении Виткоффа относительно "мирного соглашения"

15 апреля, 14:57 • 13924 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 12206 просмотра
публикации

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 112550 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 106579 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 85969 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 98267 просмотра

Суд не указ: как АРМА под руководством Думы демонстрирует пренебрежение к закону

15 апреля, 07:22 • 128256 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Денис Шмыгаль

Дональд Трамп

Михаил Радуцкий

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Европа

Китай

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

18:07 • 4542 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

16:03 • 10238 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 12239 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 15089 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 17115 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Boeing 737 MAX

Телеграмма

Шахед-136

БМ-27 "Ураган"

1 ноября отмечают День работника социальной сферы Украины и день рождения ЕС

Киев • УНН

 • 60855 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Сегодня, 1 ноября, в мире отмечается День рождения Европейского Союза, День работника социальной сферы Украины и День вегана. Верующие сегодня празднуют День Всех Святых, пишет УНН.

1 ноября отмечают День работника социальной сферы Украины и день рождения ЕС

День рождения Европейского Союза

1 ноября мировое сообщество отмечает День основания Европейского Союза. ЕС образовался на основе подписанного 7 февраля 1992 года Маастрихтского договора, который вступил в силу 1 ноября 1993 года и заложил основы существования Единой Европы в том виде, в котором мы знаем ее сегодня.

Сегодня Европейский Союз является экономическим и политическим союзом 28 государств-членов, расположенных в основном в Европе. Европейский Союз — это семья демократических европейских стран, которые объединились ради мира и процветания. Евросоюз — это не государство, которое должно заменить существующие государства, и он также значительно больше любой международной организации. Входящие в ЕС страны основали совместные институты, которым была делегирована часть их суверенных полномочий, благодаря чему стало возможно демократически принимать решения по конкретным вопросам, представляющим общий интерес, на европейском уровне. Европейский Союз создал общую валюту, динамичный общий рынок, в котором люди, услуги, товары и капитал передвигаются свободно. ЕС пытается сделать так, чтобы в результате социального прогресса и справедливой конкуренции как можно больше людей могли воспользоваться преимуществом общего рынка.

День работника социальной сферы Украины

Первое воскресенье ноября традиционно отмечается День работника социальной сферы, внесенный в календарь профессиональных праздников указом Президента Украины в 1999 году. Наша жизнь проходит в коллективе и обусловлена нашим социальным окружением. Поэтому, оказавшись в сложных жизненных обстоятельствах, мы рассчитываем не только на свои силы, но и на помощь близких, общины, государства.

Социально ориентированное государство, в котором человек признан наибольшей ценностью, всегда стремится достичь общественного согласия и стабильности ради безопасности и процветания. Решается этот вопрос путем предоставления гражданам возможности для развития собственного потенциала, предупреждения и ослабления действия негативно влияющих на жизнь обстоятельств, состояние здоровья и развитие личности, функционирование семьи.

Социальная сфера представлена широким спектром государственных, коммунальных, общественных, коммерческих учреждений, организаций, объединений. Только в государственной социальной сфере работает более 40 тысяч человек. Именно они каждый день заботятся о том, чтобы пожилые граждане, лица с инвалидностью, семьи с детьми и все, кто оказался в сложной жизненной ситуации, получили необходимую социальную помощь.

День вегана

Международный день вегана отмечается с 1994 года ежегодно 1 ноября, в годовщину первого “Веганского сообщества”, образованного в 1944 году в Великобритании.

Веганизм (веганство) — это образ жизни, характеризующийся, в частности, чрезвычайно тщательным вегетарианством. Веганы — приверженцы веганизма — питаются и пользуются только растительными продуктами, без компонентов животного происхождения.

Слово “веган” образовал Дональд Уотсон из первых трех и двух последних букв английского слова “vegetarian” (на украинском “вегетарианец”, “вегетарианский”). Этот термин стал употреблять “Веганское общество”, основанное Уотсоном в ноябре 1944 года в Лондоне.

Веганы — это очень усердные вегетарианцы, которые не только изъяли из своего рациона мясо и рыбу, но и любые другие продукты животного происхождения — яйца, молоко, мед и т.д. Они не носят одежды из кожи, меха, шерсти, шелка и даже не пользуются продуктами, которые тестировались на животных.

Причины отказа могут быть разными, но главная — нежелание быть причастным к убийству животных и жестокому обращению с ними.

Религиозные праздники

Сегодня верующие чтят День Всех Святых — христианский праздник, день памяти всех чтимых Церковью святых. Термин Все святые охватывает как канонизированных святых, так и тех, кто остался неизвестным при жизни.

В Православной Церкви День всех святых (или Воскресенье всех святых) отмечается в первое воскресенье после Пятидесятницы, то есть в восьмое воскресенье после Пасхи (Пасхи). Этот праздник завершает круг переходных праздников.

В понедельник, 1 ноября, именины отмечают владельцы таких имен: Дмитрий, Иван, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Сергей, а также Феликс.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

УНН Lite
Brent
$64.89
Bitcoin
$83,993.20
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.41
Золото
$3,246.85
Ethereum
$1,596.03