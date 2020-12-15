Від 2° морозу до 7° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. На частині території України у вівторок, 15 грудня, очікується дощ з мокрим снігом, на дорогах місцями ожеледиця, температура повітря коливатиметься вдень у межах нуля градусів, на крайньому півдні - до 7 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
За прогнозом синоптиків, сьогодні у східних, північно-східних та місцями в центральних областях дощ з мокрим снігом, ожеледь, на решті території без істотних опадів.
Згідно з їхнім прогнозом, у більшості областей, крім півдня, на дорогах місцями ожеледиця, найближчої ночі у західних областях туман.
Температура вночі від 2° морозу до 2° тепла, вдень близько 0°, на крайньому півдні та заході країни 2-7° тепла.
Додамо, по Україні вже з середини листопада розігралася зимова погода. Так, 15-16 листопада сніжило на півночі та сході країни, звідти негода перемістилася і до Києва. У ніч на 19 листопада в Україні були значні температурні контрасти - на заході та півдні +5°, на сході -20°. На ранок 22 листопада в Україні на Лівобережжі намело до 12 сантиметрів снігу.
Нагадаємо, першому снігу вже змогли порадіти і жителі Луцька, Львова, Рівного та Ужгорода. А вже у перший день зими сніг випав ще у низці областей.