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От 2° мороза до 7° тепла: прогноз погоды на сегодня

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 декабря. УНН. На части территории Украины во вторник, 15 декабря, ожидается дождь с мокрым снегом, на дорогах местами гололедица, температура воздуха будет колебаться днем в пределах нуля градусов, на крайнем юге - до 7 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

От 2° мороза до 7° тепла: прогноз погоды на сегодня

По прогнозу синоптиков, сегодня в восточных, северо-восточных и местами в центральных областях дождь с мокрым снегом, гололед, на остальной территории без существенных осадков.

Согласно их прогнозу, в большинстве областей, кроме юга, на дорогах местами гололедица, ближайшей ночью в западных областях туман.

Температура ночью от 2° мороза до 2° тепла, днем около 0°, на крайнем юге и западе страны 2-7° тепла.

Добавим, по Украине уже с середины ноября разыгралась зимняя погода. Так, 15-16 ноября снежило на севере и востоке страны, оттуда непогода переместилась и в Киев. В ночь на 19 ноября в Украине были значительные температурные контрасты - на западе и юге +5°, на востоке -20°. На утро 22 ноября в Украине на Левобережье намело до 12 сантиметров снега.

Напомним, первому снегу уже смогли порадоваться и жители Луцка, Львова, Ровно и Ужгорода. А уже в первый день зимы снег выпал еще в ряде областей.

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