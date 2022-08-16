Вибухи в Криму: чому російські ЗМІ звинувачують "українських диверсантів"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Центр протидії дезінформації, який функціонує при РНБО, наголосив, що сьогодні російські ЗМІ просувають наратив про «диверсію» на складі боєприпасів у районі міста Джанкой в окупованому Криму, щоб забезпечити підстави для посилення перевірок з метою пошуку «сплячих агентів СБУ» та виявлення проукраїнських кримчан, передає УНН.
Цитата
«16 серпня МО рф офіційно визнало «займання з детонацією на території майданчика тимчасового зберігання боєприпасів» в Джанкойському районі Криму. Офіційно вибухи на військових складах визнано справою українських диверсантів, яких не впіймали», - ідеться в повідомленні.
Деталі
Основні тези коментарів російських пропагандистів:
• головний ворог рф - халатність військових: склад зброї і техніки на загальному огляді просто неба без маскування;
• серед кримчан багато тих, хто симпатизує українському режиму - прийшов час виявити та позбавитися «бандерівської агентури» та співчуваючих;
• в Криму мають початися антитерористичні заходи: блокпости, заборона користування безпілотниками, кадрові чистки.
Доповнення
З села Майське під Джанкоєм на півночі тимчасово окупованого Криму повідомляють, що горить склад боєприсів. Відео поиширюють російські Telegram-канали.
Тисячі громадян рф після сьогоднішніх вибухів в тимчасово окупованому Криму вже висуваються в бік Керченського мосту. У російському міноборони підтвердили «займання» на складі боєприпасів у Джанкойському районі у тимчасово окупованому Криму.