Взрывы в Крыму: почему российские СМИ обвиняют "украинских диверсантов"

Цитата

«16 августа мо рф официально признало «возгорание с детонацией на территории площадки временного хранения боеприпасов» в Джанкойском районе Крыма. Официально взрывы на военных складах признаны делом украинских диверсантов, которых не поймали», - говорится в сообщении.

Детали

Основные тезисы комментариев российских пропагандистов:

• главный враг рф – халатность военных: склад оружия и техники на общем обзоре под открытым небом без маскировки;

• среди крымчан много тех, кто симпатизирует украинскому режиму - пришло время выявить и избавиться от «бандеровской агентуры» и сочувствующих;

• в Крыму должны начаться антитеррористические меры: блокпосты, запрещение пользования беспилотниками, кадровые чистки.

Дополнение

Из села Майское под Джанкоем на севере временно оккупированного Крыма сообщают, что горит склад боеприсов. Видео распространяют российские Telegram-каналы.

Тысячи граждан рф после сегодняшних взрывов во временно оккупированном Крыму уже выдвигаются в сторону Керченского моста. В российском минобороны подтвердили «возгорание» на складе боеприпасов в Джанкойском районе во временно оккупированном Крыму.