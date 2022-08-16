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Взрывы в Крыму: почему российские СМИ обвиняют "украинских диверсантов"

Киев • УНН

 • 141694 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Центр противодействия дезинформации, функционирующий при СНБО, подчеркнул, что сегодня российские СМИ продвигают нарратив о «диверсии» на складе боеприпасов в районе города Джанкой в оккупированном Крыму, чтобы обеспечить основания для усиления проверок с целью поиска «спящих агентов СБУ» и выявления проукраинских крымчан, передает УНН.

Взрывы в Крыму: почему российские СМИ обвиняют "украинских диверсантов"

Цитата

«16 августа мо рф официально признало «возгорание с детонацией на территории площадки временного хранения боеприпасов» в Джанкойском районе Крыма. Официально взрывы на военных складах признаны делом украинских диверсантов, которых не поймали», - говорится в сообщении.

Детали 

Основные тезисы комментариев российских пропагандистов:

• главный враг рф – халатность военных: склад оружия и техники на общем обзоре под открытым небом без маскировки;
• среди крымчан много тех, кто симпатизирует украинскому режиму - пришло время выявить и избавиться от «бандеровской агентуры» и сочувствующих;
• в Крыму должны начаться антитеррористические меры: блокпосты, запрещение пользования беспилотниками, кадровые чистки.

Дополнение

Из села Майское под Джанкоем на севере временно оккупированного Крыма сообщают, что горит склад боеприсов. Видео распространяют российские Telegram-каналы.

Тысячи граждан рф после сегодняшних взрывов во временно оккупированном Крыму уже выдвигаются в сторону Керченского моста. В российском минобороны подтвердили «возгорание» на складе боеприпасов в Джанкойском районе во временно оккупированном Крыму.

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