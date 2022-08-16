міноборони рф підтвердило "займання" на складі боєприпасів під Джанкоєм
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. У російському міноборони підтвердили «займання» на складі боєприпасів у Джанкойському районі у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє УНН з посиланням на росЗМІ, які цитують міноборони рф.
Цитата
«16 серпня близько 6:15 у районі населеного пункту Майське (Джанкойський район) сталося займання на території обвалованого майданчика тимчасового зберігання боєприпасів однієї з військових частин», – йдеться у повідомленні.
Деталі
У міноборони рф стверджують, що в результаті «займання» відбулася детонація боєприпасів, що зберігалися.
Доповнення
Із села Майського під Джанкоєм на півночі тимчасово окупованого Криму повідомляють, що горить склад боєприсів.
При цьому державні росЗМІ повідомляють, що у Джанкої в тимчасово окупованому Криму горить трансформаторна підстанція.
У силових структурах тимчасово окупованого Кримського півострова стверджують, що трансформаторна підстанція почала горіти після сильної "бавовни" о 6-й годині ранку у вівторок.