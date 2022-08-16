минобороны рф подтвердило "возгорание" на складе боеприпасов под Джанкоем
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. В российском минобороны подтвердили «возгорание» на складе боеприпасов в Джанкойском районе во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщает УНН со ссылкой на росСМИ, цитирующие минобороны рф.
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«16 августа около 6:15 в районе населенного пункта Майское (Джанкойский район) произошло возгорание на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей», – говорится в сообщении.
Детали
В минобороны рф утверждают, что в результате «возгорания» произошла детонация хранившихся боеприпасов.
Дополнение
Из села Майского под Джанкоем на севере временно оккупированного Крыма сообщают, что горит склад боеприсов.
При этом государственные росСМИ сообщают, что в Джанкое во временно оккупированном Крыму горит трансформаторная подстанция.
В силовых структурах временно оккупированного Крымского полуострова утверждают, что трансформаторная подстанция начала гореть после сильного "хлопка" в 6 часов утра во вторник.