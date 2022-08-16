минобороны рф подтвердило "возгорание" на складе боеприпасов под Джанкоем

Цитата

«16 августа около 6:15 в районе населенного пункта Майское (Джанкойский район) произошло возгорание на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей», – говорится в сообщении.

Детали

В минобороны рф утверждают, что в результате «возгорания» произошла детонация хранившихся боеприпасов.

Дополнение

Из села Майского под Джанкоем на севере временно оккупированного Крыма сообщают, что горит склад боеприсов.

При этом государственные росСМИ сообщают, что в Джанкое во временно оккупированном Крыму горит трансформаторная подстанция.

В силовых структурах временно оккупированного Крымского полуострова утверждают, что трансформаторная подстанция начала гореть после сильного "хлопка" в 6 часов утра во вторник.