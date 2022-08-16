Після вибухів у Криму громадяни рф масово почали втікати з півострова - Чубаров
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Тисячі громадян рф після сьогоднішніх вибухів в тимчасово окупованому Криму вже висуваються в бік Керченського мосту. Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, пише УНН.
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"В окупованому Криму тисячі громадян рф вже висуваються в бік мосту через Керченську протоку. "Вас же попереджали одразу після Новофедорівки - не затримуйтесь, їдьте з нашого Криму завчасно... Ні, треба було Вам чекати на Джанкой...", - зазначив Чубаров у Telegram.
Доповнення
У Криму знову вибухи, повідомляють, що горить склад боєприпасів під Джанкоєм.