После взрывов в Крыму граждане рф массово начали бежать с полуострова - Чубаров
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Тысячи граждан рф после сегодняшних взрывов во временно оккупированном Крыму уже выдвигаются в сторону Керченского моста. Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, пишет УНН.
Цитата
“В оккупированном Крыму тысячи граждан рф уже выдвигаются в сторону моста через Керченский пролив. "Вас же предупреждали сразу после Новофедоровки - не задерживайтесь, уезжайте из нашего Крыма раньше времени... Нет, нужно было Вам ждать Джанкой...", - отметил Чубаров в Telegram.
Дополнение
В Крыму снова взрывы, сообщают, что горит склад боеприпасов под Джанкоем.