После взрывов в Крыму граждане рф массово начали бежать с полуострова - Чубаров

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“В оккупированном Крыму тысячи граждан рф уже выдвигаются в сторону моста через Керченский пролив. "Вас же предупреждали сразу после Новофедоровки - не задерживайтесь, уезжайте из нашего Крыма раньше времени... Нет, нужно было Вам ждать Джанкой...", - отметил Чубаров в Telegram.

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В Крыму снова взрывы, сообщают, что горит склад боеприпасов под Джанкоем.