Вибухи на арсеналі під Ічнею: для розслідування виїхала слідча група центрального апарату СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Слідчо-оперативна група центрального апарату Служби безпеки України виїхала до Чернігівської області для розслідування вибухів на складах боєприпасів під Ічнею. Про це повідомила УНН речник СБУ Олена Гітлянська.
"На місце виїхала слідчо-оперативна група центрального апарату. Зараз здійснюється комплекс невідкладних слідчих розшукових дій. Будуть відпрацьовуватися всі версії", - сказала речник СБУ.
За словами Гітлянської, більш детальна інформація буде оприлюднена на брифінгу за участю співробітників СБУ, Міноборони, ЗСУ та інших у Генштабі.
Нагадаємо, о 3:30 надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га.
Організовано евакуацію населення з зони можливого ураження. Евакуйовано близько 10 тис. осіб.
Зазначимо, що у зону ураження через НС на арсеналі на Чернігівщині потрапляє 30 населених пунктів.
У Генштабі ЗСУ запевнили, що загиблих і поранених немає.
Зазначимо, військова прокуратура доручила розслідування управлінню СБУ у Чернігівській області.