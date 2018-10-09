Вибухи на арсеналі під Ічнею: для розслідування виїхала слідча група центрального апарату СБУ

"На місце виїхала слідчо-оперативна група центрального апарату. Зараз здійснюється комплекс невідкладних слідчих розшукових дій. Будуть відпрацьовуватися всі версії", - сказала речник СБУ.

За словами Гітлянської, більш детальна інформація буде оприлюднена на брифінгу за участю співробітників СБУ, Міноборони, ЗСУ та інших у Генштабі.

Нагадаємо, о 3:30 надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га.

Організовано евакуацію населення з зони можливого ураження. Евакуйовано близько 10 тис. осіб.

Зазначимо, що у зону ураження через НС на арсеналі на Чернігівщині потрапляє 30 населених пунктів.

У Генштабі ЗСУ запевнили, що загиблих і поранених немає.

Зазначимо, військова прокуратура доручила розслідування управлінню СБУ у Чернігівській області.