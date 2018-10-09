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У зону ураження через НС на арсеналі на Чернігівщині потрапляє 30 населених пунктів

У зону ураження через НС на арсеналі на Чернігівщині потрапляє 30 населених пунктів

Київ • УНН

 • 17252 перегляди

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. У зону можливого ураження через надзвичайну ситуацію з пожежою та вибухами на території 6-го арсеналу Міністерства оборони під Ічнею Чернігівської області потрапляє 30 населених пунктів з близько 20 тис. осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС.

"Станом на 8:30 на території складу спостерігається пожежа та вибухи з різною інтенсивністю. Інформація щодо жертв та постраждалих не надходила. Зона найбільш можливого ураження близько 16 км. У дану зону підпадає 30 населених пунктів (близько 20 тис. осіб)", - повідомили рятувальники.

Як зазначається, на місці події в Ічнянському районі Чернігівської області працює група на чолі з Прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом, першим заступником міністра внутрішніх справ Сергієм Яровим та головою ДСНС України Миколою Чечоткіним.

До місця НС направлено 21 піротехнічний розрахунок ДСНС України (39 од. тех та 107 чол. о/с). У прилеглих областях приведено у готовність 23 пожежні розрахунки (23 од. техніки та 109 чол. о/с). Сформовано зведений загін (27 од. техніки та 115 чол. о/с). Приведено в готовність 7 пожежних потягів ПАТ "Укрзалізниця".

Розгорнуто роботу штабу з ліквідації НС. На місці події працює мобільна оперативна група ДСНС України.

Нагадаємо, о 3:30 надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га.

Організовано евакуацію населення з зони можливого ураження. Евакуйовано близько 10 тис. осіб.

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