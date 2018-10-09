В зону поражения из-за ЧС на арсенале в Черниговской области попадает 30 населенных пунктов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. В зону возможного поражения из-за чрезвычайной ситуации с пожаром и взрывами на территории 6-го арсенала Министерства обороны под Ичней Черниговской области попадает 30 населенных пунктов с около 20 тыс. человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"По состоянию на 8:30 на территории склада наблюдается пожар и взрывы разной интенсивности. Информация о жертвах и пострадавших не поступало. Зона наиболее возможного поражения около 16 км. В данную зону попадает 30 населенных пунктов (около 20 тыс. человек)", - сообщили спасатели.
Как отмечается, на месте происшествия в Ичнянском районе Черниговской области работает группа во главе с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, первым заместителем министра внутренних дел Сергеем Яровым и председателем ГСЧС Украины Николаем Чечеткиным.
К месту ЧП направлены 21 пиротехнический расчет ГСЧС Украины (39 ед. тех и 107 чел. в/с). В прилегающих областях приведены в готовность 23 пожарных расчета (23 ед. техники и 109 чел. в/с). Сформирован сводный отряд (27 ед. техники и 115 чел. в/с). Приведены в готовность 7 пожарных поездов ПАО "Укрзализныця".
Развернута работа штаба по ликвидации ЧС. На месте происшествия работает мобильная оперативная группа ГСЧС Украины.
Напомним, в 3:30 поступила информация от начальника 6-го арсенала, в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.
Организована эвакуация населения из зоны возможного поражения. Эвакуированы около 10 тыс. человек.