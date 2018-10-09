Взрывы на арсенале под Ичней: для расследования выехала следственная группа центрального аппарата СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Следственно-оперативная группа центрального аппарата Службы безопасности Украины выехала в Черниговскую область для расследования взрывов на складах боеприпасов под Ичней. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
"На место выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата. Сейчас осуществляется комплекс неотложных следственных розыскных действий. Будут отрабатываться все версии", - сказала пресс-секретарь СБУ.
По словам Гитлянской, более подробная информация будет обнародована на брифинге с участием сотрудников СБУ, Минобороны, ВСУ и других в Генштабе.
Напомним, в 3:30 поступила информация от начальника 6-го арсенала, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.
Организована эвакуация населения из зоны возможного поражения. Эвакуированы около 10 тыс. человек.
Отметим, что в зону поражения из-за ЧС на арсенале в Черниговской области попадает 30 населенных пунктов.
В Генштабе ВСУ заверили, что погибших и раненых нет.
Отметим, военная прокуратура поручила расследование управлению СБУ в Черниговской области.