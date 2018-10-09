Вибухи на складах боєприпасів під Ічнею: загиблих і поранених немає
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. У зв'язку з надзвичайною ситуацією з пожежою та вибухами на території 6-го арсеналу Міністерства оборони під Ічнею Чернігівської області станом на 7 годину 9 жовтня загиблих і поранених немає як серед військовослужбовців, так і серед місцевого населення. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Генштабу.
"Жертв, поранених, травмованих та загиблих серед військовослужбовців, працівників Збройних сил України та місцевого населення немає, матеріальні збитки – уточнюються", - повідомили у Генштабі.
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Нагадаємо, о 3:30 надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га.
Організовано евакуацію населення з зони можливого ураження. Евакуйовано близько 10 тис. осіб.