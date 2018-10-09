Вибухи на складах боєприпасів під Ічнею: загиблих і поранених немає

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. У зв'язку з надзвичайною ситуацією з пожежою та вибухами на території 6-го арсеналу Міністерства оборони під Ічнею Чернігівської області станом на 7 годину 9 жовтня загиблих і поранених немає як серед військовослужбовців, так і серед місцевого населення. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Генштабу.