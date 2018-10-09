Взрывы на складах боеприпасов под Ичней: погибших и раненых нет
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. В связи с чрезвычайной ситуацией с пожаром и взрывами на территории 6-го арсенала Министерства обороны под Ичней Черниговской области по состоянию на 7:00 9 октября погибших и раненых нет как среди военнослужащих, так и среди местного населения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Генштаба.
"Жертв, раненых, травмированных и погибших среди военнослужащих, работников Вооруженных сил Украины и местного населения нет, материальный ущерб - уточняется", - сообщили в Генштабе.
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Напомним, в 3:30 поступила информация от начальника 6-го арсенала, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.
Организована эвакуация населения из зоны возможного поражения. Эвакуированы около 10 тыс. человек.