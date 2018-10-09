З'явилося відео з місця вибухів на складах боєприпасів під Ічнею

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Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Рятувальники оприлюднили відео з місця надзвичайної ситуації з пожежою та вибухами на території 6-го арсеналу Міністерства оборони під Ічнею Чернігівської області, повідомляє УНН.

Інформація, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території, надійшла від начальника 6-го арсеналу о 3:30 9 жовтня.

О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га.

Організовано евакуацію населення з зони можливого ураження. Евакуйовано близько 10 тис. осіб.

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