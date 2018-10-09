З'явилося відео з місця вибухів на складах боєприпасів під Ічнею
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Рятувальники оприлюднили відео з місця надзвичайної ситуації з пожежою та вибухами на території 6-го арсеналу Міністерства оборони під Ічнею Чернігівської області, повідомляє УНН.
Інформація, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території, надійшла від начальника 6-го арсеналу о 3:30 9 жовтня.
О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га.
Організовано евакуацію населення з зони можливого ураження. Евакуйовано близько 10 тис. осіб.