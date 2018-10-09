Появилось видео с места взрывов на складах боеприпасов под Ичней
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Спасатели обнародовали видео с места чрезвычайной ситуации с пожаром и взрывами на территории 6-го арсенала Министерства обороны под Ичней Черниговской области, сообщает УНН.
Информация, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории, поступило от начальника 6-го арсенала в 3:30 9 октября.
В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.
Организована эвакуация населения из зоны возможного поражения. Эвакуированы около 10 тыс. человек.