Вибухи біля аеропорту Кабула: у МОЗ Афганістану підтвердили понад 90 вбитих
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. За даними міністерства охорони здоров'я Афганістану, кількість жертв внаслідок вибухів біля аеропорту Кабула в Афганістані зросла до понад 90 убитих і 150 поранених, повідомляє CNN з посиланням на представника відомства.
Деталі
"Кількість загиблих в результаті вибухів в Кабулі в четвер зросла до більш ніж 90 осіб", - повідомив CNN в п'ятницю представник міністерства охорони здоров'я Афганістану.
За його словами, більше ніж 150 осіб отримали поранення в результаті вибухів.
Щонайменше 72 мирних жителя були вбиті в результаті двох вибухів біля аеропорту Кабула, повідомляє Al Jazeera з посиланням на джерело в лікарні і офіційного представника руху "Талібан" в афганській столиці. Також зазначається, що серед загиблих в результаті вибухів біля аеропорту Кабула щонайменше 28 членів "Талібану".
Доповнення
Бойовики "Талібану" після 11-денного наступу 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що склав повноваження, щоб не допустити кровопролиття, і покинув країну. Західні країни евакуювали або евакуюють своїх громадян і співробітників. "Талібан" визначив крайній термін для цього - до 31 серпня.
Напередодні в аеропорту Кабула загострилася ситуація, західні країни і НАТО попереджали про загрозу атак. І вже 26 серпня біля будівлі аеропорту Кабула сталися два вибухи, влаштованих терористами-смертниками. Повідомлялося, що в результаті теракту загинули не менше 100 осіб, серед яких 13 загиблих американських військовослужбовців.
Президент США Джозеф Байден заявив, що наказав завдати удару у відповідь на теракти в аеропорту Кабула.
Відповідальність за вибухи на себе взяла "Ісламська держава". Один з вибухів прогримів біля воріт аеропорту, другий - недалеко від готелю Baron, де зупинялися військовослужбовці і репортери з Великої Британії, повідомив представник Пентагону Джон Кірбі. "Талібан" засудив напад.