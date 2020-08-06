Вибух у Бейруті: у Миколаївському порту прокоментували зберігання аміачної селітри
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. У Миколаївському морському порту не зберігається аміачна селітра. Про це заявили у пресслужбі адміністрації порту, передає УНН.
"Після трагічного вибуху в Бейруті в засобах масової інформації з'явилось припущення, що на території Миколаївського морського порту зберігається аміачна селітра, яка була завезена у 2018 році.
Адміністрація Миколаївського морського порту офіційно спростовує цю інформацію, тому що вона не відповідає дійсності", - йдеться в повідомленні.
В адміністрації порту підтвердили, що у вересні 2018 року судно "ТУЗЛА" прибуло в Миколаївський морський порт з вантажем селітри аміачної в біг-бегах вагою по 500 кг.
"Вивантаження судна здійснювалось на причалі № 12 в період з 19 по 21 вересня 2018 року силами приватної стивідорної компанії. Відповідно до генерального акту від 21.09.2018 всього з судна вивантажено 6422 біг-бега селітри аміачної загальною вагою брутто 3217,422 мт", - зазначили в адміністрації.
Як вказано, вивезення вищезазначеної вантажної партії селітри аміачної з території Миколаївського морського порту було завершено на початку 2019 року.
"На теперішній час залишки вантажу селітри аміачної, що була вивантажена з т/х "ТУЗЛА", в порту відсутні", - заявили в адміністрації Миколаївського морського порту.
Водночас, додамо, що в адміністрації не вказують, куди саме була вивезена зазначена селітра.
Як повідомляв УНН, 4 серпня на складах порту Бейрута, де протягом декількох років зберігалася аміачна селітра, стався потужний вибух. Повідомлялося, що жертвами вибуху стали 137 осіб, 5 тисяч травмовано, понад 300 тисяч залишилися без житла. За словами губернатора ліванської столиці, збиток від вибуху може вирости до 15 млрд доларів.
Нагадаємо, колишній Головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомляв, що у порту Миколаєва зберігається 3,200 тонн аміачної селітри, що значно більше, ніж вибухнуло у ліванському Бейруті.