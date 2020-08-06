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Вибух у Бейруті: у порту Миколаєва зберігається велика кількість амонію, що "може вибухати від детонації"

Вибух у Бейруті: у порту Миколаєва зберігається велика кількість амонію, що "може вибухати від детонації"

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. У порту Миколаєва зберігається 3,200 тонн аміачної селітри, що значно більше, ніж вибухнуло у ліванському Бейруті. Про це пише у своєму Telegram-каналі колишній Головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

"18.09.2018 року судно "Тузла" з 3,200 т "простроченої" селітри зайшло у Миколаївський морський порт на 12 причал. Груз був заарештований.

А мені от цікаво — селітра досі там? А може недорозумілий Арахамія вже відучора інспектує цей український порт?

3 тисячі 200 тонн — це більше ніж 2,750 т нітрата амонію, що вибухнув у Бейруті!" - повідомив Матіос.

Він нагадав також ситуацію на Кіпрі, де було виявлено аміачну селітру, яку "Хезболла" часто використовує у якості вибухової речовини. Селітру утилізували та відзвітували про це офіційно.

З відкритих джерел відомо, що вантажне судно "Тузла" ходить під прапором о.Кука. У судовому реєстрі можна знайти інформацію "вантаж селітри аміачної (нітрат амонію за кодом УКТЗЕД 3102309000) у кількості 3235,5 тонн виробництва АТ "КазАзот" (Республіка Казахстан), який 18 вересня 2018 року було переміщено на територію України в зоні діяльності Миколаївської митниці ДФС на адресу ТОВ "Алет Трейдінг" та який зберігається на території 12 причалу Миколаївського морського торговельного порту".

В ухвалі Шевченківського суду йдеться, що "згідно з даними, зазначеними на пакувальній тарі, у якій міститься селітра (ємкості типу "біг-бег"), а також сертифікатах виробництва зазначеної продукції, термін зберігання зазначеної селітри закінчився у липні 2017 року, у зв'язку з чим продукція втратила свої удобрювальні властивості та може використовуватись виключно як отруйна чи вибухова речовина.

Крім того, відповідно до сертифіката дослідження якості SGS (Грузія) зазначений вантаж селітри аміачної, станом на 11.04.2018 за своїми якостями не відповідав гранично допустимим показникам. Крім того, селітра аміачна у сухому вигляді може вибухати від детонації".

Також зазначалося, що хтось із представників власників вантажу намагався надати йому товарного вигляду, "з метою її випуску у вільний обіг на територію України здійснюються спроби надання виду її придатності, шляхом зміни терміну придатності на такий, що не минув". Усе це відбувалося ще у 2018 році. Розслідуванням у кримінальному провадженні, пов’язаним із цим вантажем, займалася Служба безпеки України.

Нагадаємо, 4 серпня на складах порту Бейрута, де протягом декількох років зберігалася аміачна селітра, стався потужний вибух. Повідомлялося, що жертвами вибуху стали 137 осіб, 5 тисяч травмовано, понад 300 тисяч залишилися без житла.  За словами губернатора ліванської столиці, збиток від вибуху може вирости до 15 млрд доларів

Вибух уже порівняли з ядерним ударом. Потужність вибуху в тротиловому еквіваленті оцінюють в діапазоні від декількох сотень тонн до трьох кілотонн. Це лише в кілька разів менше, ніж потужність бомби, скинутої на Хіросіму (13-18 кілотонн). 

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