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Взрыв в Бейруте: в порту Николаева сохраняется большое количество аммония, что "может взрываться от детонации"

Взрыв в Бейруте: в порту Николаева сохраняется большое количество аммония, что "может взрываться от детонации"

Киев  •  УНН

 • 19287 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. В порту Николаева сохраняется 3,200 тонн аммиачной селитры, что значительно больше, чем взорвалось в ливанском Бейруте. Об этом пишет в своем Telegram-канале бывший Главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"18.09.2018 года судно "Тузла" с 3,200 т "просроченной" селитры зашло в Николаевский морской порт на 12 причал. Груз был арестован.

А мне вот интересно - селитра до сих пор там? А может непонятный Арахамия уже со вчерашнего дня проверяет этот украинский порт?

3 тысячи 200 тонн - это больше чем 2,750 т нитрата аммония, который взорвался в Бейруте!" - сообщил Матиос.

Он напомнил также ситуацию на Кипре, где было обнаружено аммиачную селитру, которую "Хезболла" часто использует в качестве взрывчатого вещества. Селитру утилизировали и отчитались об этом официально.

Из открытых источников известно, что грузовое судно "Тузла" ходит под флагом о.Кука. В судебном реестре можно найти информацию "груз селитры аммиачной (нитрат аммония по коду УКТВЭД 3102309000) в количестве 3235,5 тонн производства АО "КазАзот" (Республика Казахстан), который 18 сентября 2018 года был перемещен на территорию Украины в зоне деятельности Николаевской таможни ГФС в адрес ООО "Алет Трейдинг" и который хранится на территории 12 причала Николаевского морского торгового порта".

В постановлении Шевченковского суда говорится, что "согласно данным, указанным на упаковочной таре, в которой содержится селитра (емкости типа "биг-бэг"), а также сертификатах производства указанной продукции, срок хранения указанной селитры закончился в июле 2017 года, в связи с чем продукция потеряла свои удобрительные свойства и может использоваться исключительно как ядовитое или взрывчатое вещество.

Кроме того, в соответствии с сертификатом исследования качества SGS (Грузия) указанный груз селитры аммиачной, по состоянию на 11.04.2018 по своим качествам не отвечал предельно допустимым показателям. Кроме того, селитра аммиачная в сухом виде может взрываться от детонации".

Также отмечалось, что кто-то из представителей грузовладельцев пытался придать ему товарный вид, "с целью ее выпуска в свободное обращение на территорию Украины осуществляются попытки придания вида ее годности, путем изменения срока годности на такой, который не прошел". Все это происходило еще в 2018 году. Расследованием в уголовном производстве, связанным с этим грузом, занималась Служба безопасности Украины.

Напомним, 4 августа на складах порта Бейрута, где в течение нескольких лет сохранялась аммиачная селитра, произошел мощный взрыв. Сообщалось, что жертвами взрыва стали 137 человек, 5 тысяч травмированы, более 300 тысяч остались без жилья. По словам губернатора ливанской столицы, ущерб от взрыва может вырасти до 15 млрд долларов.

Взрыв уже сравнили с ядерным ударом. Мощность взрыва в тротиловом эквиваленте оценивают в диапазоне от нескольких сотен тонн до трех килотонн. Это только в несколько раз меньше, чем мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму (13-18 килотонн).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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