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Вибух у Лівані: влада Бейрута допускає збільшення збитків до 15 млрд доларів

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. Збиток від вибуху, що стався в порту Бейрута увечері 4 серпня, може вирости до 15 млрд доларів. Про це заявив губернатор ліванської столиці Марван Аббуд, передає телеканал Al Hadath, пише УНН.

Раніше 5 серпня він оцінював збитки від 3 млрд до 5 млрд доларів. Як розповів Аббуд в інтерв’ю телеканалу, в результаті вибуху частково або повністю зруйнована майже половина міста.

За його словами, без зовнішньої допомоги Бейрут може зіткнутися з продовольчою кризою. Зараз влада Лівану чекає звіту комісії по встановленню всіх обставин, які призвели до вибуху.

Потужний вибух в порту Бейрута стався ввечері 4 серпня. Йому передувала пожежа. Вибухова хвиля зруйнувала або пошкодила будівлі, транспорт і об’єкти інфраструктури в радіусі декількох кілометрів від епіцентру. Постраждали половина адміністративних будівель Бейрута, серед них — вірменське, кіпрське і російські посольства.

За останніми даними, жертвами вибуху стали 137 осіб, близько 5 тис. постраждали. Серед загиблих — десять членів пожежної команди, які гасили загорянням в порту в момент вибуху. Близько 300 тис. людей залишилися без даху над головою.

Наслідки вибуху в Бейруті:

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