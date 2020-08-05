Взрыв в Ливане: власти Бейрута допускают увеличение убытков до 15 млрд долларов

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 89915 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 103293 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 128848 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108538 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128698 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101571 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102337 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104093 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101974 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101518 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Взрыв в Ливане: власти Бейрута допускают увеличение убытков до 15 млрд долларов

Взрыв в Ливане: власти Бейрута допускают увеличение убытков до 15 млрд долларов

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КИЕВ. 5 августа. УНН. Ущерб от взрыва, произошедшего в порту Бейрута вечером 4 августа, может вырасти до 15 млрд долларов. Об этом заявил губернатор ливанской столицы Марван Аббуд, передает телеканал Al Hadath, пишет УНН.

Ранее 5 августа он оценивал ущерб от 3 млрд до 5 млрд долларов. Как рассказал Аббуд в интервью телеканалу, в результате взрыва частично или полностью разрушена почти половина города.

По его словам, без внешней помощи Бейрут может столкнуться с продовольственным кризисом. Сейчас власти Ливана ждут отчета комиссии по установлению всех обстоятельств, которые привели к взрыву.

Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. Ему предшествовал пожар. Взрывная волна разрушила или повредила здания, транспорт и объекты инфраструктуры в радиусе нескольких километров от эпицентра. Пострадали половина административных зданий Бейрута, среди них — армянское, кипрское и российские посольства.

По последним данным, жертвами взрыва стали 137 человек, около 5 тыс. пострадали. Среди погибших — десять членов пожарной команды, которые тушили возгоранием в порту в момент взрыва. Около 300 тыс. человек остались без крова.

Последствия взрыва в Бейруте:

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