Взрыв в Ливане: власти Бейрута допускают увеличение убытков до 15 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Ущерб от взрыва, произошедшего в порту Бейрута вечером 4 августа, может вырасти до 15 млрд долларов. Об этом заявил губернатор ливанской столицы Марван Аббуд, передает телеканал Al Hadath, пишет УНН.
Ранее 5 августа он оценивал ущерб от 3 млрд до 5 млрд долларов. Как рассказал Аббуд в интервью телеканалу, в результате взрыва частично или полностью разрушена почти половина города.
По его словам, без внешней помощи Бейрут может столкнуться с продовольственным кризисом. Сейчас власти Ливана ждут отчета комиссии по установлению всех обстоятельств, которые привели к взрыву.
Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. Ему предшествовал пожар. Взрывная волна разрушила или повредила здания, транспорт и объекты инфраструктуры в радиусе нескольких километров от эпицентра. Пострадали половина административных зданий Бейрута, среди них — армянское, кипрское и российские посольства.
По последним данным, жертвами взрыва стали 137 человек, около 5 тыс. пострадали. Среди погибших — десять членов пожарной команды, которые тушили возгоранием в порту в момент взрыва. Около 300 тыс. человек остались без крова.
Последствия взрыва в Бейруте: