Взрыв в Бейруте: в Николаевском порту прокомментировали хранение аммиачной селитры

"После трагического взрыва в Бейруте в средствах массовой информации появилось предположение, что на территории Николаевского морского порта сохраняется аммиачная селитра, которая была завезена в 2018 году.

Администрация Николаевского морского порта официально опровергает эту информацию, потому что она не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

В администрации порта подтвердили, что в сентябре 2018 года судно "ТУЗЛА" прибыло в Николаевский морской порт с грузом селитры аммиачной в биг-бегах весом по 500 кг.

"Выгрузка судна осуществлялось на причале № 12 в период с 19 по 21 сентября 2018 года силами частной стивидорной компании. Согласно генеральному акту от 21.09.2018 всего с судна выгружено 6422 биг-бега селитры аммиачной общим весом брутто 3217,422 мт", - отметили в администрации.

Как указано, вывоз вышеупомянутой грузовой партии селитры аммиачной с территории Николаевского морского порта было завершено в начале 2019 года.

"В настоящее время остатки груза селитры аммиачной, которая была выгружена с т/х "ТУЗЛА", в порту отсутствуют", - заявили в администрации Николаевского морского порта.

В то же время, добавим, что в администрации не указывают, куда именно была вывезена указанная селитра.

Как сообщал УНН, 4 августа на складах порта Бейрута, где в течение нескольких лет сохранялась аммиачная селитра, произошел мощный взрыв. Сообщалось, что жертвами взрыва стали 137 человек, 5 тысяч травмированы, более 300 тысяч остались без жилья. По словам губернатора ливанской столицы, ущерб от взрыва может вырасти до 15 млрд долларов.

Напомним, бывший Главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщал, что в порту Николаева сохраняется 3,200 тонн аммиачной селитры, что значительно больше, чем взорвалось в ливанском Бейруте.