Вибух на заводі під Санкт-Петербургом: третина будівлі зруйнована, 5 загиблих

"Слідчі нам повідомили, що виявлено тіло п'ятого загиблого під час вибуху", - процитувало агентство заяву свого співрозмовника.



Також у виданні з'ясували, що загиблий є громадянином Таджикистану, він був робочим заводу. Ще троє загиблих також були іноземними громадянами - один з них, за даними джерел, імовірно мав білоруське громадянство.



Всього в результаті вибуху постраждали семеро людей. Вони в основному отримали мінно-вибухові травми.



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У понеділок, 22 жовтня, був затриманий директор заводу, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Джерело в екстрених службах повідомило, що причиною вибуху могло стати порушення правил техніки безпеки. За деякими даними, НП сталася під час тестування піротехнічної техніки.



Також агентство повідомляє, що в результаті вибуху завод був зруйнований на 30%, зокрема були пошкоджені виробничі приміщення.



У Гатчині було знеструмлено 80 будинків приватного сектора. Пошкодження отримала Лютеранська церква Святого апостола Петра XVIII століття.



Нагадаємо, 19 жовтня стався вибух на заводі "Авангард" в Гатчині Ленінградської області Росії. В день трагедії МНС РФ повідомило, що двоє людей загинули і ще двоє постраждали. Також повідомлялося, що завод "Авангард", на якому стався вибух, випускає піротехніку.