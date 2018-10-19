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Взрыв на заводе возле Санкт-Петербурга: погибли два человека

Взрыв на заводе возле Санкт-Петербурга: погибли два человека

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 октября. УНН. Число погибших в результате взрыва на заводе "Авангард" в Гатчине достигло двух человек, под завалами может быть еще один человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

“Погибли два человека, еще двое пострадали, поиски еще одного продолжаются”, — сказал представитель МЧС.

В свою очередь в медицинских службах уточнили, что и погибшие, и пострадавшие были извлечены из-под завалов.

Ранее сообщалось, что под завалами завода в Гатчине после взрыва могут находиться четыре человека.

По данным издания, взрыв произошел на заводе по выпуску пиротехники “Авангард”.

Напомним, ранее сообщалось о клубах дыма среди жилых домов в Гатчине Ленинградской области России. Очевидцы сообщают о предваряющем их взрыве.

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