Возле Санкт-Петербурга масштабный пожар: очевидцы сообщают о взрывах

В региональном управлении МЧС сообщили, что спасатели выехали к месту происшествия, однако, где именно и что взорвалось, в ведомстве пока информации нет.



Очевидцы сообщают, что ЧП произошло на заводе "Авангард" на Центральной улице, который, в том числе, производит пиротехнику. Другие говорят о происшествии в районе железнодорожной станции Гатчина-Товарная-Балтийская.



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"Взрыв нереальный, у нас земля под ногами затряслась, а мы в паре километров", – утверждают они.



Как сообщал УНН, в результате взрыва газового баллона в одном из жилых домов столицы Молдовы погибло 3 человека, еще 10 получили ранения.