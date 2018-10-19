Біля Санкт-Петербурга масштабна пожежа: очевидці повідомляють про вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Клуби диму серед житлових будинків в Гатчині Ленінградської області Росії піднімаються увечері 19 жовтня. Очевидці повідомляють про вибух, який їм передував. Про це повідомляє УНН з посиланням на Фонтанку.
У регіональному управлінні МНС повідомили, що рятувальники виїхали до місця події, однак, де саме і що вибухнуло, у відомстві поки інформації немає.
Очевидці повідомляють, що НП сталася на заводі "Авангард" на Центральній вулиці, який, в тому числі, виробляє піротехніку. Інші говорять про подію в районі залізничної станції Гатчина-Товарна-Балтійська.
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"Вибух нереальний, у нас земля під ногами затряслася, а ми в парі кілометрів", - стверджують вони.
Як повідомляв УНН, в результаті вибуху газового балона в одному з житлових будинків столиці Молдови загинуло 3 людини, ще 10 отримали поранення.