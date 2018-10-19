Біля Санкт-Петербурга масштабна пожежа: очевидці повідомляють про вибухи

У регіональному управлінні МНС повідомили, що рятувальники виїхали до місця події, однак, де саме і що вибухнуло, у відомстві поки інформації немає.



Очевидці повідомляють, що НП сталася на заводі "Авангард" на Центральній вулиці, який, в тому числі, виробляє піротехніку. Інші говорять про подію в районі залізничної станції Гатчина-Товарна-Балтійська.



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"Вибух нереальний, у нас земля під ногами затряслася, а ми в парі кілометрів", - стверджують вони.



Як повідомляв УНН, в результаті вибуху газового балона в одному з житлових будинків столиці Молдови загинуло 3 людини, ще 10 отримали поранення.