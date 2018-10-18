Взрывы в Ичне: около 80 человек до сих пор не вернулись в свои дома

"На сегодняшний день изъято 3 тыс. 641 взрывоопасных предмета. Проводится обследование жилых зданий, сооружений, объектов социальной сферы и жизнеобеспечения - обследовано более 90%. Результаты: разрушены 4 дома в с. Августовка, повреждено - 114 домов, квартир и других капитальных сооружений в 20 населенных пунктах. 39 зданий - восстановлено. Системы жизнеобеспечения Ичнянского района работают в штатном режиме", - сказал Зубко.

По его словам, в настоящее время 78 человек (в том числе 11 детей) еще находятся в медицинских заведениях г. Ичня и пгт. Парафиевка и Крупичпильском отделении стационарного ухода для постоянного или временного проживания одиноких граждан пожилого возраста. Также 25 детей направлены в санаторий "Зеленая роща" в г. Чернигов. Для реабилитации и оздоровления.

Как сообщал УНН, в 3:30 9 октября поступила информация от начальника 6-го арсенала, в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.

Из района ЧП эвакуировали более 12 тыс. человек. Авиапространство вблизи закрыли в радиусе 30 км. Прекращено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.