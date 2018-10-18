Після НС на арсеналі на Чернігівщині сталося вже 25 пожеж
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. У районі 6-го арсеналу Міністерства оборони під Ічнею Чернігівської області, де 9 жовтня сталася надзвичайна ситуація з пожежою і вибухами, ліквідували вже 25 пожеж, остання сталася у лісі напередодні - горіло 0,3 га настилу. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу обласного управління ДСНС.
"Пожежно-рятувальні підрозділи (17 жовтня - ред.) 1 раз залучалися на гасіння пожежі настилу в лісі на загальній площі 0,3 га поблизу смт Дружба. Всього з початку робіт ліквідовано 25 пожеж (1 на об'єкті, 9 у житловому секторі, 15 настилу в лісі)", - повідомили у відомстві.
Також у районі НС обстежили вже 8787 житлових будинків, споруд, об’єктів соціальної сфери та життєзабезпечення із 9713 (90,4%). За результатами обстежень визначено такими, які зруйновані - чотири будинки у селі Августівка, пошкоджені - 113 будинків, квартир та інших капітальних споруд у 20 населених пунктах.
При цьому вже відновлено 39 будівль. Зокрема, у с. Августівка – 17, с. Воронівка - 8, с. Іржавець, с. Тишківка, с. Монастирище – по 3, с. Хаєнки, с. Гужівка, с. Городні, с. Бурімка, с. Грабів – по 1.
У 2-х медичних закладах - в Ічні та Парафіївці - та Крупичпільскому відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання одиноких пристарілих громадян територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) УСЗР залишається 78 осіб (з них 11 дітей) евакуйованих громадян.
Як повідомляв УНН, о 3:30 9 жовтня надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га.
З району НС евакуювали 12 тис. осіб. Авіапростір поблизу закрили у радіусі 30 км. Було припинено рух автомобільного і залізничного транспорту.
Через вибухи на арсеналі на Чернігівщині було відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 КК України, пізніше перекваліфіковане на диверсію.