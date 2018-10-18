Після НС на арсеналі на Чернігівщині сталося вже 25 пожеж

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. У районі 6-го арсеналу Міністерства оборони під Ічнею Чернігівської області, де 9 жовтня сталася надзвичайна ситуація з пожежою і вибухами, ліквідували вже 25 пожеж, остання сталася у лісі напередодні - горіло 0,3 га настилу. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу обласного управління ДСНС.