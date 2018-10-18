После ЧП на арсенале в Черниговской произошло уже 25 пожаров
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. В районе 6-го арсенала Министерства обороны под Ичней Черниговской области, где 9 октября произошло чрезвычайное происшествие с пожаром и взрывами, ликвидировали уже 25 пожаров, последняя произошла в лесу накануне - горело 0,3 га настила. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу областного управления ДСНС.
"Пожарно-спасательные подразделения (17 октября - ред.) 1 раз привлекались на тушение пожара настила в лесу на общей площади 0,3 га вблизи пгт Дружба. Всего с начала работ ликвидировано 25 пожаров (1 на объекте, 9 в жилом секторе , 15 настила в лесу) ", - сообщили в ведомстве.
Также в районе ЧС обследовали уже 8787 жилых домов, сооружений, объектов социальной сферы и жизнеобеспечения с 9713 (90,4%). По результатам обследований определены такими, которые разрушены - четыре дома в селе Августовка, повреждены - 113 домов, квартир и других капитальных сооружений в 20 населенных пунктах.
При этом уже восстановлено 39 зданий. В частности, в с. Августовка - 17 с. Вороновка - 8, с. Иржавец, с. Тишковка, с. Монастырище - по 3, с. Хаенки, с. Гужовка, с. Огородные, с. Буримка, с. Грабов - по 1.
В 2-х медицинских учреждениях - в Ичне и Парафиевке - и Крупичпильскому отделении стационарного ухода для постоянного или временного проживания одиноких престарелых граждан территориального центра социального обслуживания (предоставление социальных услуг) УСЗР остается 78 человек (из них 11 детей) эвакуированных граждан.
Как сообщал УНН, в 3:30 9 октября поступила информация от начальника 6-го арсенала, в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.
Из района ЧП эвакуировали 12 тыс. Человек . Авиапространство вблизи закрыли в радиусе 30 км. Было прекращено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.
Из-за взрывов на арсенале в Черниговской было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины, позже переквалифицировано на диверсию .