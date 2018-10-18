Вибухи в Ічні: близько 80 осіб досі не повернулися до своїх домівок
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Станом на сьогодні внаслідок вибухів на військових складах Ічні Чернігівської області ще не повернулися до власних домівок близько 80 осіб. Про це заявив під час виїзного засідання віце-прем’єр-міністр України Геннадій Зубко, передає УНН.
“На сьогодні вилучено 3 тис. 641 вибухонебезпечних предмета. Проводиться обстеження житлових будинків, споруд, об’єктів соціальної сфери та життєзабезпечення — обстежено понад 90%. Результати: зруйновано 4 будинки в с. Августівка, пошкоджено — 114 будинків, квартир та інших капітальних споруд у 20 населених пунктах. 39 будівель — відновлено. Системи життєзабезпечення Ічнянського району працюють у штатному режимі”, — сказав Зубко.
За його словами, на цей час 78 осіб (в тому числі 11 дітей) ще знаходяться у медичних закладах м. Ічня і смт. Парафіївка та Крупичпільському відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання самотніх громадян похилого віку. Також 25 дітей направлено до санаторію “Зелений гай” в м. Чернігів для реабілітації та оздоровлення.
Як повідомляв УНН, о 3:30 9 жовтня надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія — 402 га.
З району НС евакуювали понад 12 тис. осіб. Авіапростір поблизу закрили у радіусі 30 км. Припинено рух автомобільного і залізничного транспорту.