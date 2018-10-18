Вибухи в Ічні: близько 80 осіб досі не повернулися до своїх домівок

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Станом на сьогодні внаслідок вибухів на військових складах Ічні Чернігівської області ще не повернулися до власних домівок близько 80 осіб. Про це заявив під час виїзного засідання віце-прем’єр-міністр України Геннадій Зубко, передає УНН.