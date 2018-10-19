Вибух на заводі біля Санкт-Петербурга: загинули двоє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Кількість загиблих в результаті вибуху на заводі "Авангард" в Гатчині сягнула двох осіб, під завалами може бути ще одна людина. Про це повідомили в прес-службі МНС, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Загинули двоє людей, ще двоє постраждали, пошуки ще одного тривають", - сказав представник МНС.
У свою чергу в медичних службах уточнили, що і загиблі, і постраждалі були витягнуті з-під завалів.
Раніше повідомлялося, що під завалами заводу в Гатчині після вибуху можуть перебувати чотири людини.
За даними видання, вибух стався на заводі з випуску піротехніки "Авангард".
Нагадаємо, раніше повідомлялося про клуби диму серед житлових будинків в Гатчині Ленінградської області Росії. Очевидці повідомляли про вибух.