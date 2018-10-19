Вибух на заводі біля Санкт-Петербурга: загинули двоє людей

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Кількість загиблих в результаті вибуху на заводі "Авангард" в Гатчині сягнула двох осіб, під завалами може бути ще одна людина. Про це повідомили в прес-службі МНС, передає УНН з посиланням на ТАСС.