Взрыв на заводе под Санкт-Петербургом: треть здания разрушена, 5 погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Количество жертв взрыва завода "Авангард" в Гатчине Ленинградской области России увеличилось до 5, 30% здания завода разрушено. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Следователи нам сообщили, что обнаружено тело пятого погибшего при взрыве", - процитировало агентство заявление своего собеседника.
Также в издании выяснили, что погибший является гражданином Таджикистана, он был рабочим завода. Еще трое погибших также были иностранными гражданами – один из них, по данным источников, предположительно имел белорусское гражданство.
Всего в результате взрыва пострадали семь человек. Они в основном получили минно-взрывные травмы.
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В понедельник, 22 октября, был задержан директор завода, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Источник в экстренных службах сообщил, что причиной взрыва могло стать нарушение правил техники безопасности. По некоторым данным, ЧП произошло при тестировании пиротехнической техники.
Также агентство сообщает, что в результате взрыва завод был разрушен на 30%, в частности были повреждены производственные помещения.
В Гатчине были обесточены 80 домов частного сектора. Повреждения получила Лютеранская церковь Святого апостола Петра XVIII века.
Напомним, 19 октября произошел взрыв на заводе "Авангард" в Гатчине Ленинградской области России. В день трагедии МЧС РФ сообщило, что два человека погибли и еще двое пострадали. Также сообщалось, что завод "Авангард", на котором произошел взрыв, выпускает пиротехнику.