Политехнический колледж в Керчи возобновил занятия после взрыва
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Занятия студентов в Керченском политехническом колледже в оккупированном Крыму после трагедии, жертвами которой стали 20 человек, возобновились во вторник. Об этом со ссылкой на пресс-службу подконтрольного Кремлю минобразования на полуострове сообщает ТАСС, передает УНН.
"Сегодня проходят классные часы, на которых (до студентов - ред.) будет доведен их последующий порядок обучения. Ребята в течение этих дней проходили психологическую помощь", - сказали в пресс-службе, уточнив, что занятия начались в 8:30.
Учебный процесс будет проходить в другом корпусе колледжа.
По словам назначенного Россией "министра" строительства и архитектуры оккупированного Крыма Сергея Конова, в здании планируется провести капитальный ремонт. Он также ранее отмечал, что после первичного осмотра несущие конструкции корпуса кажутся неповрежденными взрывом, однако окончательная оценка будет дана после намеченного на ближайшие дни инструментального обследования.
При этом в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области сообщили, что угрозы обрушения здания политехнического колледжа в оккупированной Керчи после взрыва, по предварительной информации, нет.
"Проведены исследования. По предварительной информации, угрозы обрушения здания нет. Сейчас специалисты проводят работу по обработке данных и подготовке служебной документации", - сказали в пресс-службе.
Как сообщал УНН, 17 октября студент колледжа устроил взрыв и открыл стрельбу в учебном заведении, после чего покончил с собой. В результате происшествия погиб 21 человек, в том числе и сам нападавший, пострадали около 50 человек.
Уголовное дело, возбужденное в России по статье "теракт", в тот же день было переквалифицировано на "убийство".
Прокуратура АРК квалифицировала взрыв в колледже Керчи как теракт.