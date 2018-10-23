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Політехнічний коледж у Керчі відновив навчання після вибуху

Політехнічний коледж у Керчі відновив навчання після вибуху

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Заняття студентів у Керченському політехнічному коледжі в окупованому Криму після трагедії, жертвами якої стали 20 осіб, поновилися у вівторок. Про це з посиланням на прес-службу підконтрольного Кремлю міносвіти на півострові повідомляє ТАСС, передає УНН.

"Сьогодні проходять класні години, на яких (до студентів - ред.) буде доведений їх подальший порядок навчання. Діти впродовж цих днів проходили психологічну допомогу", - сказали у прес-службі, уточнивши, що заняття почалися о 8:30.

Навчальний процес буде проходити в іншому корпусі коледжу.

За словами призначеного Росією "міністра" будівництва і архітектури окупованого Криму Сергія Конова, у будівлі планується провести капітальний ремонт. Він також раніше відзначав, що після первинного огляду несучі конструкції корпусу здаються неушкодженими вибухом, проте остаточна оцінка буде дана після наміченого на найближчі дні інструментального обстеження.

При цьому у прес-службі ГУ МНС Росії по Ростовській області повідомили, що загрози обвалення будівлі політехнічного коледжу в окупованій Керчі після вибуху, за попередньою інформацією, немає.

"Проведено дослідження. За попередньою інформацією, загрози обвалення будівлі немає. Зараз фахівці проводять роботу з обробки даних і підготовки службової документації", - сказали у прес-службі.

Як повідомляв УНН, 17 жовтня студент коледжу влаштував вибух і відкрив стрілянину у навчальному закладі, після чого наклав на себе руки. У результаті події загинула 21 людина, у тому числі і сам нападник, постраждали близько 50 осіб.

Кримінальну справу, порушену у Росії за статтею "теракт", у той же день було перекваліфіковано на "вбивство".

Прокуратура АРК кваліфікувала вибух у коледжі Керчі як теракт.

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