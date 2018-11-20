Вибух на Рівненському полігоні стався внаслідок розриву артснаряда
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Причиною вибуху на Рівненському військовому полігоні, який стався сьогодні, є розрив артилерійського снаряда. Про це УНН повідомив військовий прокурор Західного регіону України полковник юстиції Віталій Вдовитченко.
За словами співрозмовника агентства, сьогодні на Рівненському полігоні проводилися навчальні стрільби. Під час них артснаряд впав і розірвався близько від іншої групи військовослужбовців, які в цей момент готували військову техніку до руху.
“Внаслідок того, що артснаряд впав і розірвався неподалік іншого підрозділу, поранений один військовослужбовець, зараз він в госпіталі, стан не критичний”, – повідомив співрозмовник агентства.
Сьогодні стався вибух на Рівненському військовому полігоні, внаслідок якого поранення отримав військовослужбовець. Ним виявився 19-річний контрактник.
Як повідомляв УНН, починаючи з 2016 року в Україні сталося вже 9 розривів мінометів "Молот".
Військова прокуратура встановлює обставини травмувань військовослужбовців внаслідок розриву міномету "Молот" на території Донецької області.
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