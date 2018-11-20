Взрыв на Ровенском полигоне произошел вследствие разрыва артснаряда
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Причиной взрыва на Ровенском военном полигоне, который произошел сегодня, стал разрыв артиллерийского снаряда. Об этом сообщил УНН военный прокурор Западного региона Украины полковник юстиции Виталий Вдовитченко.
По словам собеседника агентства, сегодня на Ровенском полигоне проводились учебные стрельбы. Во время них артснаряд упал и разорвался недалеко от другой группы военнослужащих, которые в данный момент готовили военную технику к движению.
"Вследствие того, что артснаряд упал и разорвался неподалеку другого подразделения, ранен один военнослужащий, сейчас он в госпитале, состояние не критическое", - сообщил собеседник агентства.
Сегодня произошел взрыв на Ровенском военном полигоне, в результате которого ранения получил военнослужащий. Им оказался 19-летний контрактник.
Как сообщал УНН, начиная с 2016 года в Украине произошло уже 9 разрывов минометов "Молот".
Военная прокуратура устанавливает обстоятельства травмирования военнослужащих в результате разрыва миномета "Молот" на территории Донецкой области.
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