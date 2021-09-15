Вибух автомобіля у Дніпрі: справа перейшла до СБУ, розслідують як теракт
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Служба безпеки України повідомила, що взялася за розслідування ранкового вибуху автомобіля у Дніпрі, внаслідок якого загинули один із членів громадської патріотичної організації, а також речниця ДСНС в Дніпропетровській області, справу розслідують як теракт, повідомляє УНН.
Деталі
"СБУ відкрила кримінальне провадження щодо вибуху в Дніпрі", - вказали у спецслужбі.
Слідчі дії ведуться за фактом вибуху легкового автомобіля на проспекті Богдана Хмельницького у Дніпрі, який стався зранку 15 вересня.
"За наявною інформацією, у результаті вибуху загинуло двоє осіб. Це один із членів громадської патріотичної організації, а також речниця ДСНС в Дніпропетровській області, яка на момент вибуху також знаходилась в автомобілі", - підтвердили інформацію про особи загиблих у спецслужбі.
"Наразі за фактом події внесено відомості до ЄРДР за ч. 3 ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України", - додали у СБУ.
Служба безпеки, як вказано, "проводить відповідні слідчі дії з метою встановлення всіх обставин вибуху та осіб, причетних до нього".
Що було раніше
Близько 9-ї години у Дніпрі вибухнув автомобіль, загинули двоє людей, які були в салоні авто. Вибух стався в автомобілі Nissan Primera на проспекті Богдана Хмельницького. Правоохоронці попередньо кваліфікували вибух як теракт.
Після смертельного вибуху автомобіля у Дніпрі, почали з’являтися повідомлення про загиблих. Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що загинула речниця обласного управління ДСНС, капітан служби цивільного захисту Дар’я Гречищева.
Також місцеві ЗМІ повідомляли деталі і про іншу жертву, чоловіка з громадської організації. У самій же ГО - "Український легіон" - журналісту УНН повідомили, що згаданий ЗМІ чоловік Олексій Кавлак дійсно є членом їхньої організації, і наразі з'ясовують, що з ним.
Згодом у поліції вказали, що в автомобілі, який вибухнув сьогодні в Дніпрі, перебували чоловік та жінка. Особи загиблих попередньо встановлені за документами. Речник поліції Дніпропетровської області Анна Старчевська підтвердила журналісту УНН, що на місці вибуху автомобіля були знайдені документи речниці обласного управління ДСНС Дар’ї Гречищевої.
Старчевська додала, що наразі фрагменти вибухівки не були знайдені.